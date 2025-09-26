Ukraina rapporterer om dronekrenkelser muligens knyttet til Ungarn

HQ

Ukraina har nettopp anklaget uidentifiserte rekognoseringsdroner for å ha krysset landets vestgrense, noe som tyder på at de kan ha kommet fra Ungarn, et NATO- og EU-medlem som under Orbans ledelse har stått uvanlig nær Russland sammenlignet med andre europeiske land. "Øverstkommanderende rapporterte også om nylige dronehendelser langs den ukrainsk-ungarske grensen. Ukrainske styrker registrerte krenkelser av vårt luftrom av rekognoseringsdroner, som sannsynligvis er ungarske. Foreløpige vurderinger tyder på at de kan ha rekognosert det industrielle potensialet i Ukrainas grenseområder. Jeg har gitt ordre om at all tilgjengelig informasjon skal verifiseres, og at det skal rapporteres raskt om hver registrerte hendelse," skrev Zelenskij på X.