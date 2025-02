Ukraina: Russisk droneangrep rammer Tsjernobyl-atomkraftverket

HQ

En russisk drone angrep Tsjernobyl-atomkraftverket natt til torsdag og skadet beskyttelsesstrukturen over den fjerde reaktoren, ifølge et innlegg på X av Ukrainas president Volodymyr Zelenskij.

Angrepet, som skjedde nær Ukrainas grense mot Hviterussland, utløste en brann som senere ble slukket, og strålingsnivået holdt seg innenfor normale grenser. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) rapporterte at deres team på stedet hørte en eksplosjon og senere bekreftet at taket på New Safe Confinement-strukturen hadde blitt truffet.

Tilfluktsrommet, som ble ferdigstilt i 2017 etter flere tiår med internasjonal innsats, ble designet for å huse restene av reaktoren, som eksploderte i 1986 og spredte radioaktiv forurensning over hele Europa. Samtidig rapporterte Ukrainas militære at Russland i løpet av natten hadde iverksatt et massivt droneangrep, med 133 droner rettet mot flere regioner.

Angrepet kommer rett før sikkerhetskonferansen i München, der verdens ledere skal diskutere den pågående krigen, samtidig som spenningen stiger på grunn av nye diplomatiske manøvrer fra USA og Russland. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Ukraina og landets allierte vil reagere på dette siste angrepet.