Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har kunngjort at Ukrainas droneeksperter vil reise til Midtøsten i neste uke for å bistå USAs og Gulf-allierte i forsvaret mot iranskproduserte droner. Kiev håper å kunne utveksle ekspertisen sin mot luftforsvarsstøtte, særlig de amerikanske PAC-3-missilene, som det har vært mangel på, og som kan bli ytterligere forstyrret hvis konflikten i Midtøsten fortsetter.

Under en pressekonferanse etter samtalene med Nederlands statsminister Rob Jetten fremhevet Zelenskij Ukrainas erfaring med å bekjempe Shahed-droner, som nå brukes av Iran til å angripe Gulf-landene. Han sa at samarbeidet med Nederland kan omfatte felles våpenproduksjon, investeringer og økt produksjonsvolum, og understreket potensialet for gjensidig fordelaktige partnerskap samtidig som Ukrainas egne forsvarskapasiteter opprettholdes.

Beslutningen kommer samtidig som den globale våpenflyten øker kraftig, og Europa har tredoblet våpenimporten som følge av krigen i Ukraina, ifølge Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Russland rapporterte at de avskjærte 234 droner over det sentrale og sørlige Russland i løpet av en ni timers periode søndag, noe som indikerer at det fortsatt finnes dronetrusler selv på russisk territorium, selv om det ikke ble rapportert om skader eller omkomne...

Som Zelenskij uttaler på sosiale medier:

Vi har mottatt noen meldinger om hvordan vi kan hjelpe sivile i Midtøsten og hvordan vi kan hjelpe amerikanske soldater som er utplassert i visse land. Vi svarte: Vi vil sende eksperter og sørge for alt som trengs for å beskytte dem. Det er mange spørsmål som diskuteres i denne dialogen. Hvis vi snakker om å øke kapasiteten, vil vi veldig gjerne at dette skal være til fordel for begge sider. Vi diskuterer dette sporet.

Foreløpig er det for tidlig å si noe i detalj. Neste uke, når ekspertene er på bakken, vurderer situasjonen og gir assistanse - siden de kommer med kapasitet til å bistå med en gang - vil vi fortsette deretter. La oss vente på de innledende møtene.