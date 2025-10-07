Ukraina setter angivelig ny verdensrekord for lengste selvmordsangrep med drone i en krig

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Ukraina har oppnådd "historiens lengste selvmordsangrep med drone". Den 6. oktober 2025 angrep ukrainske droner et større oljeraffineri i Tjumen, en by i Vest-Sibir, omtrent 2 100 km fra den ukrainske grensen.

På grunn av vanskeligheten med å kvantifisere eksakte avstander er det vanskelig å sette verdensrekord i denne typen operasjoner. Andre rapporter tyder for eksempel på at svært lange angrep kan ha funnet sted under Ukrainas operasjon Spiderweb tidligere i år, så det er mulig at enda lengre angrep har funnet sted, men at de ikke er blitt rapportert.

Likevel har det nettopp blitt rapportert at Ukraina har gjennomført det "lengste selvmordsangrepet med drone i historien". Angrepet, som er en del av Ukrainas strategiske innsats for å forstyrre Russlands oljeinfrastruktur og økonomiske stabilitet, overgår angivelig den tidligere rekorden på 1800 kilometer som ble satt i august, da ukrainske droner angrep en russisk radarstasjon i nærheten av Orsk.

