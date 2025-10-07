Ukraina setter ny verdensrekord med historiens lengste selvmordsangrep med drone

HQ

Vi fikk nettopp nyheten om at Ukraina har satt ny verdensrekord ved å gjennomføre historiens lengste selvmordsangrep med drone. Den 6. oktober 2025 angrep ukrainske droner et større oljeraffineri i Tyumen, en by som ligger i det vestlige Sibir, omtrent 2100 km fra den ukrainske grensen. Angrepet, som er en del av Ukrainas strategiske innsats for å forstyrre Russlands oljeinfrastruktur og økonomiske stabilitet, overgår den tidligere rekorden på 1800 kilometer som ble satt i august. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer i bildet og videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go!