Ukrainas militære sier at droner har blitt deres mest avgjørende våpen, og at de nå står for mer enn 80 % av de bekreftede fiendtlige målene som ødelegges når krigen mot Russland nærmer seg sitt femte år. Ifølge forsvarsdepartementet loggførte ukrainske styrker mer enn 819 000 videoverifiserte droneangrep bare i 2025, hvorav nesten en tredjedel var rettet mot fiendtlig personell.

Systemet, som ofte beskrives som "gamifying" krigføring, gjør det mulig for droneenheter å tjene elektroniske poeng for verifiserte angrep, som deretter kan brukes på nye droner, elektroniske krigføringsverktøy og annet utstyr via den militære markedsplassen Brave1. Ifølge tjenestemennene har denne tilnærmingen gitt enestående, pålitelige data fra slagmarken, noe som har hjulpet kommandørene med å evaluere prestasjoner og ta raskere, evidensbaserte beslutninger.

Selv om droner nå dominerer den daglige striden, advarer ukrainske og vestlige analytikere om at de ikke er en selvstendig løsning. Studier fra militære tenketanker understreker at droner utfyller snarere enn erstatter infanteri, artilleri og panser, særlig når det gjelder å holde bakken... Og for mer: Informasjonen ble nettopp publisert av Ukrainas forsvarsdepartement.