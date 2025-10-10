Ukraina sier de vil nominere Trump til Nobels fredspris Zelensky antyder at en Nobelnominasjon kan følge hvis Trump leverer fred.

HQ Trumps ambisjoner om å vinne Nobels fredspris har økt interessen for hvem som blir den neste fredsprisvinneren. Nå antyder Ukrainas president Volodymyr Zelenskij at han vil støtte en nominasjon til Nobels fredspris for Trump dersom USAs president sikrer våpenhvile i Ukraina. I en tale til journalister bare dager før årets prisvinner blir avslørt, sa Zelenskij at et slikt trekk ville anerkjenne Trumps potensielle rolle i å stanse konflikten. "Hvis Trump gir verden (og fremfor alt det ukrainske folket) muligheten til en slik våpenhvile, ja, da bør han nomineres til Nobels fredspris", sa Zelensky. "Vi vil nominere ham på vegne av Ukraina." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go! Volodymyr Zelensky og Donald Trump // Shutterstock