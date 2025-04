Ukraina signaliserer vilje til å gå i samtaler med Russland når våpenhvilen er sikret

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Tirsdag uttalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskij at landet hans er villig til å gå inn i samtaler med Russland, forutsatt at det først inngås en våpenhvile.

På et informasjonsmøte i Kiev gjorde Zelenskij det klart at selv om Ukraina er åpent for samtaler, vil kompleksiteten rundt territoriell integritet, sikkerhetsgarantier og NATO-medlemskap gjøre det vanskelig å få til raske løsninger.

I tillegg gjentok Zelenskij at Ukraina ikke vil anerkjenne Russlands annektering av Krim. Samtidig som Ukraina trapper opp sine diplomatiske kontakter med viktige globale partnere, blant annet gjennom møter med amerikanske og europeiske tjenestemenn, er veien mot fred fortsatt usikker.