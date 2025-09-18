Ukraina skal trene polske styrker i droneforsvar

HQ

For bare noen få dager siden skapte den russiske dronekrenkelsen av Polen store overskrifter. Nå har Ukraina kunngjort at landet vil gi polske tropper og ingeniører spesialisert opplæring i å motvirke droneangrep, ifølge forsvarsminister Denys Shmyhal. De ukrainske styrkene vil dele ekspertise på hele spekteret av droneforsvar, inkludert deteksjon, elektronisk jamming og utplassering av avskjæringsfly. Fellesøvelsene vil finne sted på et treningsanlegg sør i Polen, slik at begge nasjoner kan styrke sitt samarbeid om luftsikkerhet. Hvis du vil vite mer om øvelsen, kan du selvfølgelig lese mer om den via følgende lenke. Go!