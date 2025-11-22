Ukraina slår til mot Russland med USA-produserte ATACMS for første gang

HQ

Ukraina har gjennomført sitt første bekreftede angrep inne i Russland ved hjelp av ATACMS-missiler levert av USA, noe som markerer en ny fase i konflikten etter at Washington i det stille lettet på restriksjonene på bruken av disse våpnene.

Kyivs generalstab sa at de presisjonsstyrte missilene ble avfyrt mot militære posisjoner i Russland, og beskrev dette som et viktig skritt som vil fortsette i fremtidige operasjoner.

Ifølge russiske tjenestemenn ble fire ATACMS avfyrt mot den sørlige byen Voronezj, der luftforsvarssystemer hevdet å ha fanget opp alle innkommende missiler. Russland sa også at de hadde ødelagt to ukrainske bæreraketter i Kharkiv oblast.

Ukraina offentliggjorde ikke detaljer om de nøyaktige målene, men understreket at operasjonen fokuserte på legitim militær infrastruktur på den andre siden av grensen. Angrepet kommer etter nesten et år med skiftende USAs politikk.

Tidligere begrensninger under Biden-administrasjonen begrenset Kiev til å bruke amerikanske langdistansesystemer bare innenfor ukrainsk territorium, og en Pentagon-gjennomgang under den tidlige Trump-administrasjonen hadde ytterligere bremset godkjenninger på tvers av landegrensene.

Det siste angrepet ser ut til å signalisere en oppmykning av disse kontrollene. Russland har gjentatte ganger advart om at vestlige langdistansevåpen brukt på russisk territorium vil bli sett på som direkte vestlig innblanding, mens Ukraina hevder at slike angrep er nødvendige.

De siste ukene har Ukraina utvidet sin langtrekkende kapasitet ved å ramme russisk energiinfrastruktur med egenproduserte missiler. Disse angrepene har forsterket de økonomiske konsekvensene av USAs sanksjoner mot russiske oljeselskaper.

Washington har ikke offentlig bekreftet den siste bruken av ATACMS, men Kiev har antydet at langtrekkende operasjoner vil fortsette, noe som tyder på at flere angrep over landegrensene kan følge.

Hva er ATACMS?

ATACMS (Army Tactical Missile System) er et USA-produsert ballistisk missil som avfyres fra HIMARS- eller MLRS-plattformer. Avhengig av variant kan missilet treffe mål på opptil 300 kilometers avstand. Systemet er utviklet for angrep med høy presisjon mot kommandoposter, flyplasser, ammunisjonslagre og konsentrerte troppeformasjoner. Ukraina mottok først versjoner med kortere rekkevidde i 2023, og oppgraderte modeller kom i 2024.