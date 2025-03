HQ

Et av de mest oppsiktsvekkende resultatene fra Nations League-kampene torsdag var comebacket fra Ukraina mot Belgia, i playoff-kampen om opprykk til Nations League A, et playoff over to kamper mellom det tredje beste laget i gruppen for Nations League A (som var tilfellet for Ukraina) og det nest beste laget i gruppen for Nations League B (som var tilfellet for Belgia). Vinneren av det todelte sluttspillet går videre til Nations League A, og så langt har Ukraina overtaket etter å ha slått Belgia 3-1, etter å ha kommet bakfra og scoret tre mål på 12 minutter.

Det var en kamp med begge Real Madrid-keeperne (Andriy Lunin for Ukraina, og Thibaut Courtois for Belgia, hans første gang med landslaget siden juni 2023). Belgias nye trener Rudi García erstattet den tidligere manageren Domenico Tedesco, som hadde et dårlig forhold til Courtois.

Til tross for at Romelu Lukaku scoret kampens første mål for Belgia, klarte ikke Courtois å stoppe de tre målene som fulgte, inkludert ett av Brentfords Yehor Yarmoliuk, som sa i et intervju for Brentford FC at "når du får Ukraina-trøya på betyr det mye for meg og alle spillere som spiller for Ukraina".

"Det er den ukrainske mentaliteten. Vi gir aldri opp; vi bare fortsetter. Jeg er veldig stolt av landet mitt og jeg er veldig stolt av å være ukrainsk", sa Yarmoliuk om comebacket og tomålsforspranget, en skatt å beskytte neste søndag 23. mars kl. 19:45 GMT (20:45 CET).