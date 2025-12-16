Ukraina sprenger russisk ubåt med undervannsdrone "for første gang i historien"

HQ

Ukraina sa at de brukte undervannsdroner for å angripe og uskadeliggjøre en russisk missilbærende ubåt ved en marinebase i Svartehavet, og kalte angrepet "historisk første gang i maritim krigføring", en påstand Russland avviste og sa at angrepet ikke forårsaket noen skade.

Ukrainas sikkerhetstjeneste sa at angrepet fant sted ved havnen i Novorossijsk, der Russland har flyttet store deler av Svartehavsflåten for å redusere eksponeringen for ukrainske angrep. Ifølge ukrainske tjenestemenn ble hjemmeproduserte "Sub Sea Baby"-droner brukt til å ramme en dieselelektrisk ubåt i Kilo-klassen som kan skyte ut Kalibr-cruisemissiler.

Flere medier har bekreftet stedet

En video publisert av Ukraina viste en eksplosjon i vannet nær en brygge der ubåter og andre fartøyer lå til kai. Flere medier (som Reuters) bekreftet stedet ved hjelp av havnens plantegning. Ukrainske tjenestemenn beskrev operasjonen som første gang en undervannsdrone hadde uskadeliggjort en ubåt.

Russlands Svartehavsflåte benektet påstanden og sa at ingen av deres skip eller ubåter på Novorossijsk-basen ble skadet, og at mannskapene fortsatte normal drift Ukraina har satset tungt på sjødroner og missiler for å utfordre Russlands flåtedominans i Svartehavet, til tross for at landet nesten ikke har noen konvensjonell flåte.

Angrepene har tvunget russiske krigsskip til å trekke seg ut av havnen i Sevastopol på Krim og forflytte seg til Sør-Russland. Russland har ikke lagt frem bevis for å underbygge sin benektelse, og omfanget av eventuelle skader er fortsatt uklart.