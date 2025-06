Ukraina stanser fangeutveksling uten advarsel

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Russland hevder at Ukraina brått har satt en planlagt fangeutveksling og overlevering av falne soldater på pause, til tross for at begge parter tidligere har blitt enige om prosessen.



"Vi er på stedet. Vi er fullt forberedt på å jobbe. Internasjonale TV-kanaler, nyhetsbyråer og korrespondenter er velkomne til å komme og se med egne øyne at dette faktisk er tilfelle," sa Kremls utsending Vladimir Medinskij lørdag.

Ifølge ham var de russiske styrkene fullt forberedt ved grensen, med allerede overleverte lik og lister, men de ukrainske forhandlerne dukket ikke opp. Det er selvsagt fortsatt uklart hva som skjer fra begge sider, så følg med for ytterligere oppdateringer.