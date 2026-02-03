Ukraina støtter en vestlig koordinert militær plan for å håndheve en fremtidig våpenhvile

HQ

Ukraina har blitt enig med sine vestlige partnere om en plan som vil føre til koordinerte militære reaksjoner dersom Russland gjentatte ganger bryter en fremtidig våpenhvileavtale, skrev Financial Times tirsdag. Forslaget, som de siste ukene har blitt diskutert av ukrainske, europeiske og amerikanske tjenestemenn, legger opp til en håndhevingsmekanisme i flere faser som skal avskrekke fra brudd på en eventuell våpenhvile. Dette er fasene :

1) Ifølge rapporten vil planen begynne med en rask respons innen 24 timer etter ethvert russisk brudd, som starter med en diplomatisk advarsel. Om nødvendig vil ukrainske styrker deretter få tillatelse til å iverksette begrensede militære aksjoner for å stanse bruddet, noe som markerer den første fasen av håndhevelsen.

2) Dersom fiendtlighetene fortsetter, vil det følge en andre fase med intervensjon av styrker fra en "koalisjon av villige", inkludert flere EU-medlemsland samt Storbritannia, Norge, Island og Tyrkia. Målet, ifølge FT, vil være å begrense og reversere krenkelsene uten at det umiddelbart eskalerer til en større konflikt.

3) I tilfelle et større eller utvidet russisk angrep, ser forslaget for seg en koordinert respons fra en vestlig støttet styrke som vil inkludere det amerikanske militæret, utløst 72 timer etter det første bruddet. I mellomtiden skal utsendinger fra Ukraina, Russland og USA møtes i Abu Dhabi denne uken for samtaler om å få slutt på krigen...