Ukraina tar i bruk verdens første AI-kontrollerte dronemur

HQ

Ukraina blir det første landet som tester et AI-drevet droneforsvarssystem i kamp. DWS-1, som er utviklet av det franske oppstartsselskapet Atreyd, skal i første omgang beskytte kritisk infrastruktur mot russiske Shahed-droner og glidebomber, og danne et "minefelt av flygende droner", som selskapets tjenestemenn beskriver det.

Systemet består av 200 FPV-avskjæringsdroner som styres av kunstig intelligens, slik at en enkelt operatør kan håndtere opptil 100 droner samtidig. Dronene er utstyrt med eksplosiver og kan operere autonomt eller under menneskelig tilsyn, og den kunstige intelligensen koordinerer svermen uten å være avhengig av GPS.

Verdens første AI-kontrollerte dronemur

Atreyd har inkorporert 3D terrengkartlegging og identifisering av venner og fiender i DWS-1, noe som gjør det mulig å operere effektivt under forhold med elektronisk krigføring som er vanlige i Ukraina. Systemet beskrives som det "siste forsvarslaget" mot lufttrusler som Shahed-droner og russiske styrte bomber (KAB).

Teknologien kan snart bli brukt utenfor Ukraina, ettersom EU-kommisjonens Drone Defence Initiative har som mål å koordinere avlytting, deteksjon og deling av etterretning i hele EU. Hvis det lykkes, kan DWS-1 utplasseres nærmere frontlinjene for å beskytte mot angrep i sanntid, noe som vil være et stort fremskritt innen autonome luftforsvarssystemer.