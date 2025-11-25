Ukraina treffer ekstremt sjeldent og uerstattelig russisk fly i angrep på Taganrog

HQ

Et ukrainsk angrep rammet i natt et flyverksted i Taganrog og ødela et eksperimentelt A-60-fly (ett av bare to i verden) som Russland bruker til å teste laserbasert teknologi. Lokale myndigheter erkjente at det var et større angrep på regionen, men omfanget av skadene er fortsatt ubekreftet.

Hendelsen utspilte seg mens begge sider utførte omfattende angrep. NATO sendte opp fire jagerfly etter at russiske droner rettet mot Ukrainas Odesa-region for en kort stund krysset inn i rumensk luftrom, noe som skapte ny bekymring for spredningsrisiko.

I Kiev drepte russiske angrep minst seks sivile og satte fyr på et boligkvarter etter nedslag av en Shahed-drone, mens to kraftverk som leverte varmt vann, ble ødelagt. Andre steder viste opptak fra Novorossijsk at en russisk luftvernrakett som ikke fungerte som den skulle, traff et bolighus under en annen bølge av angrep.

Opptrappingen sammenfaller med fornyet diplomatisk aktivitet. Den amerikanske hærsekretæren Daniel Driscoll ankom Abu Dhabi for samtaler som forventes å involvere Ukrainas militære etterretningssjef og russiske representanter, med fokus på sikkerhetsaspektene ved et potensielt veikart for fred.

Ubekreftede rapporter tyder på at en hangar i Taganrog også kan ha blitt skadet, og at den muligens huser et Tu-95MS strategisk bombefly som er under modernisering. "Ja, et fly ble ødelagt! Faen! Et lys som etter en kjernefysisk eksplosjon", sier et av vitnene.