Ukraina treffer russisk oljeraffineri med britiske Storm Shadow-cruisemissiler

HQ

Ukraina sa at de brukte britiske Storm Shadow-cruisemissiler til å angripe et større russisk oljeraffineri torsdag, noe som markerte nok et dypangrep inne på russisk territorium. Raffineriet i Novoshakhtinsk i Sør-Russland ble truffet av flere missiler, noe som utløste "mange eksplosjoner", ifølge Ukrainas væpnede styrker.

Kiev sa at raffineriet er en nøkkelleverandør av drivstoffprodukter i Sør-Russland og spiller en direkte rolle i støtten til Russlands militære operasjoner. Angrepet understreker Ukrainas fortsatte bruk av langtrekkende vestlige våpen for å ramme Russlands energi- og militære infrastruktur langt utenfor frontlinjene.

Storm Shadow-missiler, levert av Storbritannia, har tidligere blitt brukt av Ukraina mot verdifulle mål i Russland, noe som understreker Kievs økende evne til å ramme strategiske ressurser etter hvert som krigen går inn i sin 1402. dag.

Hva er Storm Shadow-missiler?

Storm Shadow er et langtrekkende, luftbåren kryssermissil utviklet av Storbritannia og Frankrike. Det kan nå over 250 kilometer og er designet for å treffe herdede og verdifulle mål med høy presisjon, samtidig som det flyr i lav høyde for å unngå radardeteksjon. Ukraina bruker missilet ved å avfyre det fra fly, slik at det kan treffe strategiske steder som drivstofflagre, kommandosentraler og infrastruktur dypt bak de russiske linjene.