Ukraina treffer russisk skyggetanker i Middelhavet for første gang

Ukraina har for første gang truffet et russisk "skyggeflåte"-oljetankskip i Middelhavet, opplyste ukrainske sikkerhetsmyndigheter fredag, noe som markerer en betydelig utvidelse av Kievs langtrekkende operasjoner.

En tjenestemann fra Ukrainas sikkerhetstjeneste SBU sa at droner fra luften traff tankskipet Qendil i farvann mer enn 2 000 kilometer fra Ukraina, og forårsaket kritisk skade. Fartøyet var tomt da angrepet fant sted, sier kilden (via Reuters).

En spesialoperasjon uten sidestykke

Ukrainske tjenestemenn beskrev angrepet som en spesialoperasjon uten sidestykke, og sa at tankskipet ble brukt av Russland for å omgå vestlige sanksjoner og generere inntekter til å finansiere krigen.

Operasjonen markerer det første anerkjente ukrainske angrepet mot russisktilknyttet skipsfart i Middelhavet, etter tidligere angrep i Svartehavet med sikte på å forstyrre Moskvas oljeeksport. For mer informasjon, sjekk ut innleggene nedenfor.