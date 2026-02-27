Ukraina utforsker samarbeid med allierte for å styrke missilforsvaret

HQ

Ukraina vurderer å danne konsortier med allierte land for å utvikle luftvernsystemer som kan avskjære ballistiske missiler, har forsvarsminister Mykhailo Fedorov kunngjort. Avgjørelsen tar sikte på å avhjelpe en "kritisk" mangel på PAC-3-missiler til de amerikanske Patriot-systemene, som er en nøkkelkomponent i forsvaret mot russiske ballistiske angrep.

Fedorov påpeker at Ukraina har et betydelig potensial for å produsere ballistiske systemer og missiler på egen hånd, men erkjenner at det vil være matematisk komplisert og tidkrevende å opprette et multinasjonalt forsvarsforetagende. President Volodymyr Zelensky har gjentatte ganger kritisert forsinkelser i støtten fra allierte, og flere Patriot-systemer skal ha gått tomme for ammunisjon på et tidspunkt i januar. Ifølge den siste kunngjøringen pågår det diskusjoner om hvilke partnere som kan delta, og hvordan produksjonen kan koordineres...