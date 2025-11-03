Ukraina vil åpne våpeneksportkontorer i Berlin og København, sier Zelenskij

HQ

Ukraina vil i år etablere kontorer for våpeneksport og felles våpenproduksjon i Berlin og København, kunngjorde president Volodymyr Zelenskij mandag, som et ledd i Kievs innsats for å øke den innenlandske forsvarsindustrien, samtidig som landet fortsetter å kjempe mot russiske styrker i det fjerde krigsåret.

I en tale til journalister i Kiev sa Zelenskij at marinedroner og artillerisystemer vil være blant våpnene Ukraina kan komme til å eksportere. "Dette handler om samproduksjon og eksport ... av våpen som vi kan tillate oss å selge, for å få mer penger til vår interne produksjon av underskuddsvarer", forklarte han.

Masseproduksjon av missiler og droneavtaler

Selv om Ukraina fortsatt er avhengig av vestlige allierte for å skaffe jagerfly og luftforsvarssystemer, har landet gjort betydelige fremskritt i utviklingen av sine drone- og missilprogrammer. Zelenskij sa at Kiev planlegger å starte masseproduksjon av egenproduserte missiler, inkludert Flamingo og Ruta, innen utgangen av 2025.

Han bemerket også at en ukrainsk delegasjon skulle besøke Washington neste uke for å fortsette samtalene om en droneavtale mellom USA og Ukraina, et tiltak som har til hensikt å styrke forsvarssamarbeidet med Trump-administrasjonen.

De nye eksportkontorene forventes å støtte samproduksjonsinitiativer og generere ytterligere finansiering til Ukrainas forsvarssektor, noe som vil hjelpe landet med å opprettholde og utvide sitt voksende arsenal midt i den pågående konflikten.