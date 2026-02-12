Ukraina vil avholde valg først etter våpenhvile, sier Zelenskij

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sier at valget i Ukraina først vil finne sted når våpenhvilen med Russland er sikret og alle sikkerhetsgarantier er på plass, og avviser dermed antydninger om at Washington presser Kiev til å avholde valg tidligere.

"Vi vil gå over til valg når alle nødvendige sikkerhetsgarantier er på plass," sa Zelenskij, og la til at hvis Russland samarbeider, kan krigshandlingene ta slutt innen sommeren. Valgene har vært suspendert siden Russland invaderte landet i 2022 under unntakstilstand.

For bare noen timer siden meldte Financial Times at Ukrainas president Volodymyr Zelenskij forbereder seg på å utlyse presidentvalg og en folkeavstemning for å ratifisere en eventuell fredsavtale med Russland den 15. mai. Vi får vente og se hvordan situasjonen utvikler seg.

Dette er en nyhetssak under utvikling...