Ukraina vil bli medlem av EU innen 2027 i henhold til et nytt utkast til fredsplan, melder FT

Ukraina vil være i rute til å bli medlem av EU innen 1. januar 2027 i henhold til et utkast til fredsforslag som diskuteres i forhandlinger med USA som mellommann, ifølge Financial Times. Planen, som er fremforhandlet av amerikanske og ukrainske tjenestemenn med støtte fra Brussel, er en del av en bredere innsats for å få slutt på krigen mellom Russland og Ukraina, skriver Financial Times, som siterer personer som er kjent med dokumentet. Vi kjenner ikke alle detaljene i forslaget ennå, men vil oppdatere denne nyheten så snart vi får vite mer, så følg med for ytterligere oppdateringer.

Dette er en nyhetssak under utvikling...