Ukraina vil få rett til å produsere Patriot-avskjæringsraketter, sier Trump

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Ukraina har fått rett til å produsere Patriot-avskjæringsraketter, ifølge en ny uttalelse fra USAs president Donald Trump. Han hadde på tidspunktet for uttalelsen ennå ikke informert forsvarsprodusentene Lockheed Martin og Raytheon om sin beslutning.

«Vi skal gi dere lisens til å produsere Patriot-raketter,» sa Trump til den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på NATO-toppmøtet i Ankara, ifølge BBC. «Jeg tror de kan produsere dem veldig raskt så snart vi har forklart det.»

Patriot-avskjæringsraketter regnes som et av verdens beste og dyreste luftforsvarssystemer. Ettersom Zelensky ber om hjelp fra europeiske allierte etter en rekke russiske ballistiske rakettangrep, ser det ut til at Patriot-raketter kan være løsningen på de økte angrepene. Dusinvis av mennesker har blitt drept i Kiev den siste uken.

Trump har imidlertid også presisert at USA trenger Patriot-missiler til sitt eget forsvar. «Vi har Patriot-missiler, men vi har ikke så mange. Vi trenger dem også til oss selv,» sa han. På grunn av kostnadene og den tiden det tar å produsere missilene, kan det bare lages rundt 600 per år. I skrivende stund har USA brukt rundt halvparten av sitt lager i den nylige krigen mot Iran.