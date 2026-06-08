Ukraina vinner terreng, mens Russland mister fremdrift

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Det har lenge vært allment akseptert at Russland sakte men sikkert rykker frem i Ukraina, om enn til en forferdelig pris. I mellomtiden har Ukraina forbedret sitt forsvar, og kanskje har vi nådd et punkt hvor Russland finner det vanskelig å fortsette i samme spor etter alle sine tap og økonomiske sanksjoner, mens Ukraina i stedet har fått sterk støtte.

Nå rapporterer Ukrainas øverste kommandant, Oleksandr Syrskyj, via Telegram at tidevannet har snudd og at landet de siste fem månedene har gjenerobret 600 kvadratkilometer territorium, hvorav 100 ble gjenerobret bare i mai. Mens Ukraina fortsetter å angripe russisk logistikk, drivstoffdepoter og ammunisjonslagre, og den russiske hæren lider massive tap, er det foreløpig ingenting som tyder på at Ukrainas fremdrift vil snu i nær fremtid.