Ukraina vurderer mobilrestriksjoner for å hindre droneangrep

Droner har vært i søkelyset den siste tiden. Nå utreder Ukraina muligheten for å begrense mobilnettet i visse regioner for å hindre russiske droner i å bruke lokale nettverk til koordinering. Myndighetene understreker at dette ikke vil kutte kommunikasjonen helt, men redusere kvaliteten i bestemte soner, særlig når det gjelder høyhastighetsforbindelser. Ved å begrense nettverkstilgangen ønsker myndighetene å hindre droner som er avhengige av raskt internett for dataoverføring i sanntid. Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!