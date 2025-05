Ukrainas gassreserver er på det laveste nivået på 11 år i den pågående konflikten

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Vi vet nå at Ukrainas gasslagre bare har 20 % kapasitet, den laveste kapasiteten på 11 år, med bare 6 milliarder kubikkmeter gass lagret per 11. mai, opplyser analyseselskapet ExPro onsdag.

Dette skjer etter at russiske missilangrep har skadet viktige produksjonsanlegg, noe som har ført til at Ukraina har måttet øke uttaket og importen av gass. Til tross for innsatsen for å fylle opp reservene, sliter landet med å dekke energibehovet sitt før neste vintersesong.