Ukrainas regning for gjenoppbygging stiger til 524 milliarder dollar

Kostnadene for gjenoppbyggingen av Ukraina etter tre år med krig har steget til 524 milliarder dollar, et svimlende beløp som er nesten tre ganger så høyt som landets forventede økonomiske produksjon i 2024, ifølge en vurdering fra Verdensbanken, FN, EU-kommisjonen og den ukrainske regjeringen (via Reuters).

Det siste anslaget gjenspeiler en økning på 7 % fra i fjor, som i stor grad skyldes ødeleggelser av boliger, transport og energiinfrastruktur. Russlands fortsatte angrep har ført til at skadene i energisektoren har økt med 70 % på bare ett år, noe som ytterligere svekker landets evne til å komme seg på fote igjen.

Ukraina har øremerket over 7 milliarder dollar til å takle de umiddelbare behovene i 2025, men det er fortsatt et betydelig finansieringsgap. Selv om internasjonale donorer fortsetter å gi støtte, understreker omfanget av ødeleggelsene den enorme utfordringen som ligger foran oss. Foreløpig gjenstår det å se om den globale bistanden vil være nok til å bygge bro over det økende gapet mellom skader og gjenoppbyggingsinnsats.