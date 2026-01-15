Ukrainas korrupsjonsetterforskere anklager tidligere statsminister Julia Timosjenko for bestikkelsesplaner

HQ

Ukrainske antikorrupsjonsmyndigheter har anklaget tidligere statsminister Julia Timosjenko for å ha organisert en bestikkelsesplan for å forsøke å svekke president Volodymyr Zelenskijs flertall i parlamentet, ifølge etterforskere og ukrainske medierapporter.

Påstandene kom frem etter at betjenter fra det nasjonale antikorrupsjonsbyrået og den spesialiserte antikorrupsjonsadvokaten gjennomsøkte kontorer knyttet til Timosjenkos parti Fædrelandet sent tirsdag kveld. Påtalemyndighetene sier at saken dreier seg om betalinger som skal ha blitt tilbudt parlamentsmedlemmer i bytte mot samordnet stemmegivning i parlamentet.

Julia Timosjenko // Shutterstock

Timosjenko har avvist alle beskyldningene, og sier at påstandene er falske og politisk motiverte. I en uttalelse sier hun at lydopptakene som etterforskerne har referert til, ikke har noe med henne å gjøre, og at hun vil bestride anklagene i retten.

Saken kommer midt i en bølge av høyprofilerte korrupsjonsetterforskninger i Ukraina, inkludert etterforskninger som involverer personer som står presidenten nær, samtidig som det spekuleres i mulige valg dersom det inngås våpenhvile med Russland.

Timosjenko, en nøkkelfigur i Ukrainas politikk etter Sovjetunionens fall og tidligere leder av Oransjerevolusjonen, sa at razziaene var et forsøk på å sette politiske motstandere på sidelinjen, og la til at etterforskerne hadde beslaglagt telefoner og dokumenter, men at de ikke hadde funnet noen bevis for lovbrudd.