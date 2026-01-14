Ukrainas nye forsvarsminister lover reformer og innovasjon: "Flere roboter betyr færre tap"

HQ

Ukrainas parlament har utnevnt Mykhailo Fedorov til landets nye forsvarsminister. 34-åringen har fått i oppgave å reformere militæret i en kritisk fase av krigen mot Russland.

Fedorov, som tidligere har vært visestatsminister og minister for digital transformasjon, er kjent for å fremme høyteknologiske løsninger på slagmarken. Han spilte en nøkkelrolle i utrullingen av Starlink-terminaler for å holde frontlinjeenhetene tilkoblet, og var med på å utvikle en "dronelinje" som skal bremse og skade fremrykkende russiske styrker.

Mykhailo Fedorov // Shutterstock

I en tale til lovgiverne før avstemningen sa Fedorov at Ukraina ikke kan utkjempe en moderne krig med utdaterte strukturer. "Vi trenger omfattende endringer", sa han, og lovet å reformere hæren, styrke infrastrukturen i frontlinjen, bekjempe korrupsjon og gjenoppbygge tilliten innad i rekkene.

Utnevnelsen av ham kommer etter en korrupsjonsskandale som nylig har rystet regjeringen, og er en del av en større omrokkering foretatt av president Volodymyr Zelenskij, samtidig som russiske styrker fortsetter å rykke frem i Øst-Ukraina.

Fedorov sa at hans prioriteringer vil omfatte digitalisering av militæret og utvidet bruk av droner, kunstig intelligens og robotteknologi. "Flere roboter betyr færre tap", sa han. "Mer teknologi betyr færre tap."