Ukrainas økonomi vokste med 1,8 % i 2025 til tross for krig

Økonomien i Ukraina vokste med 1,8 % i 2025, og nådde 209,7 milliarder dollar i nominelt BNP, ifølge data fra Det internasjonale pengefondet og nasjonal statistikk.

Veksten var i stor grad drevet av privat forbruk, som ga det største bidraget til den samlede økonomiske aktiviteten. Husholdningenes forbruk økte med 7,5 %, mens det offentlige forbruket også økte, godt hjulpet av en fleksibel finanspolitikk under krigen.

BNP per innbygger steg til 6 382 dollar, opp fra 5 719 dollar i 2024, noe som gjenspeiler en gradvis bedring til tross for den pågående konflikten med Russland.

Investeringene styrket seg også, med en økning i faste investeringer på 10,9 %, særlig innen forsvar og landbruk. Eksporten fortsatte imidlertid å bremse veksten på grunn av svakere avlinger, redusert industriell etterspørsel og energimangel, mens importen økte kraftig for å dekke forsvarsbehov og reparasjoner av infrastruktur.

Ukrainas nasjonalbank forventer at oppgangen vil fortsette i 2026, med en forventet vekst på ytterligere 1,8 %, støttet av gjenoppbyggingsarbeidet, økte investeringer og tettere europeisk integrasjon.

Utsiktene er likevel fortsatt svært usikre, ettersom krigens forløp, avhengigheten av ekstern finansiering og den bredere geopolitiske ustabiliteten utgjør en betydelig risiko for vedvarende vekst.