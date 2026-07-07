Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy har som mål å presse NATO til å levere luftforsvarssystemer på et tyrkisk forum

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I løpet av den siste uken har Ukrainas hovedstad Kyiv vært utsatt for flere store angrep fra russiske styrker, og over 50 mennesker har mistet livet som følge av aggresjonen. Dette har skjedd gjennom luftangrep rettet mot byområder, hvor skadene og tapene ble redusert av de eksisterende luftforsvarssystemene som klarte å stoppe de fleste dronene og en stor andel av missilene, men ikke alle...

Nå ber Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy NATO om forbedrede og bedre luftforsvarssystemer for å håndtere den økte russiske angrepstrusselen, og den ukrainske lederen har tatt ordet på NATO-forumet som pågår i Ankara i Tyrkia for å be om bedre bistand fra medlemslandene.

Ifølge BBC News forventes det også at Zelenskyy, som en del av forumet, skal møte USAs president Donald Trump i et forsøk på å endre den amerikanske lederens holdning til krigen og hvordan den russiske lederen Vladimir Putin bør presses til å inngå en «verdig» fredsavtale med Ukraina.

Forumet i Ankara starter i dag, 7. juli, men vil også pågå gjennom 8. juli, så forvent oppdateringer i dagene fremover.