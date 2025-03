Ukrainas største droneangrep noensinne rammer Moskva og dreper to To arbeidere på et kjøttlager mistet livet.

I en ny opptrapping av krigen har Ukraina iverksatt sitt mest omfattende droneangrep noensinne mot Moskva, og sendte 91 droner mot den russiske hovedstaden og 337 over hele landet, ifølge russiske tjenestemenn (via Reuters). To arbeidere på et kjøttlager mistet livet på grunn av fallende vrakrester, mens 18 andre, deriblant barn, ble skadet. Angrepet førte til en kortvarig stans i flytrafikken ved alle de fire flyplassene i Moskva, men forstyrret ikke byens rutine, ettersom pendlerne fortsatte som vanlig. Til tross for sitt omfattende luftforsvar og elektroniske mottiltak fortsetter Kreml å stå overfor et økende press fra ukrainske droneangrep, som har vært rettet mot viktig infrastruktur og militære anlegg dypt inne i Russland. Etter hvert som begge nasjoner videreutvikler sine dronetaktikker og flytter de teknologiske grensene, utvikler konflikten seg til en konkurranse med høy innsats om innovasjon og utholdenhet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Moskva vil reagere på dette enestående angrepet.