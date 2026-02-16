Ukrainas tidligere energiminister pågrepet da han forsøkte å forlate landet
Ukrainas antikorrupsjonsmyndigheter har pågrepet tidligere energiminister German Galusjtsjenko.
Ukrainas antikorrupsjonsmyndigheter har pågrepet den tidligere energiministeren German Galusjtsjenko da han forsøkte å forlate landet, opplyser myndighetene i den siste utviklingen i en omfattende korrupsjonssak.
Ukrainas nasjonale antikorrupsjonsbyrå (NABU) sa at detektiver stoppet en tidligere minister " mens han krysset statsgrensen" som en del av den såkalte Operasjon Midas-etterforskningen. Byrået oppga ikke navnet hans, men flere ukrainske medier identifiserte den mistenkte som Galusjtsjenko. Ifølge rapportene ble han pågrepet på et tog og ført til Kiev for avhør.
Galusjtsjenko ble tvunget ut av regjeringen i fjor etter å ha vært innblandet i et påstått underslagsopplegg på 100 millioner dollar knyttet til energisektoren, inkludert kontrakter hos den statlige kjernekraftoperatøren Energoatom. Etterforskerne hevder at tjenestemenn skal ha mottatt returprovisjoner på opptil 15 % fra entreprenører og hvitvasket midler i utlandet. Han har nektet for å ha gjort noe galt.
Skandalen har satt president Volodymyr Zelenskijs administrasjon, som kom til makten med løfter om å bekjempe korrupsjon, under press, og kommer samtidig som Kiev står overfor en fortsatt krig med Russland og søker tettere integrasjon med EU...