Ukrainas tidligere energiminister pågrepet da han forsøkte å forlate landet

HQ

Ukrainas antikorrupsjonsmyndigheter har pågrepet den tidligere energiministeren German Galusjtsjenko da han forsøkte å forlate landet, opplyser myndighetene i den siste utviklingen i en omfattende korrupsjonssak.

Ukrainas nasjonale antikorrupsjonsbyrå (NABU) sa at detektiver stoppet en tidligere minister " mens han krysset statsgrensen" som en del av den såkalte Operasjon Midas-etterforskningen. Byrået oppga ikke navnet hans, men flere ukrainske medier identifiserte den mistenkte som Galusjtsjenko. Ifølge rapportene ble han pågrepet på et tog og ført til Kiev for avhør.

Galusjtsjenko // Shutterstock

Galusjtsjenko ble tvunget ut av regjeringen i fjor etter å ha vært innblandet i et påstått underslagsopplegg på 100 millioner dollar knyttet til energisektoren, inkludert kontrakter hos den statlige kjernekraftoperatøren Energoatom. Etterforskerne hevder at tjenestemenn skal ha mottatt returprovisjoner på opptil 15 % fra entreprenører og hvitvasket midler i utlandet. Han har nektet for å ha gjort noe galt.

Skandalen har satt president Volodymyr Zelenskijs administrasjon, som kom til makten med løfter om å bekjempe korrupsjon, under press, og kommer samtidig som Kiev står overfor en fortsatt krig med Russland og søker tettere integrasjon med EU...