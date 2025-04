Ukrainas ungdom møter krig og fristende belønninger i en ny rekrutteringskampanje

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Ukrainas siste militære rekrutteringsfremstøt har alle kjennetegnene til et tilbud med høy innsats: kontantbelønninger, boligfordeler og ett års tjenestetid rettet mot unge voksne i alderen 18 til 24 år.

I bytte mot rundt 24 000 dollar og muligheten for et fremtidig hjem, står de frivillige overfor en reell mulighet til å bli utplassert ved en av de mest brutale frontlinjene i moderne krigføring. Den tidlige responsen har vært beskjeden, med færre enn 500 rekrutter på to måneder.

Men myndighetene hevder at det fortsatt er tidlig. Mange unge menn tiltrekkes av både det økonomiske insentivet og pliktfølelsen, mens andre fortsatt er nølende, fanget mellom ungdommelige ambisjoner og krigsspøkelset. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.