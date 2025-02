Ukrainas utenriksminister snakker om varig fred med USAs representant

HQ

Under et diplomatisk møte i Kiev nylig utforsket Ukrainas utenriksminister Andrii Sybiha og USAs spesialutsending for Ukraina og Russland, Keith Kellogg, strategier for å oppnå en rettferdig og varig fred, til tross for at de geopolitiske spenningene øker.

Kelloggs besøk kommer i en turbulent tid, ettersom USAs president Donald Trump har gjenopptatt kontakten med Moskva, noe som signaliserer et skifte i den diplomatiske holdningen som Ukraina ser på med bekymring. Sybiha understreket senere i et innlegg på X Ukrainas forpliktelse til å sikre fred gjennom styrke, samtidig som hun understreket at ukrainsk og transatlantisk sikkerhet er uatskillelige.

I mellomtiden har Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, som snart skal møte Kellogg, avfeid Trumps kontroversielle uttalelser om Ukraina som russisk desinformasjon, men han håper fortsatt at amerikansk pragmatisme vil seire. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette besøket vil forme det fremtidige forholdet.