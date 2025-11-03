Ukrainas videospillinspirerte dronesystem går viralt: Nå kjøper soldater våpen med poeng

HQ

Ukrainas militære har gjort droneoperasjoner til en dataspill-lignende konkurranse, og belønner soldatene med poeng for vellykkede angrep som kan byttes inn i våpen i en nettbutikk, skriver The Guardian. "Dronenes bonussystem" har spredd seg viralt blant enhetene og utvides nå til å omfatte artilleri, rekognoserings- og logistikktropper, ifølge første visestatsminister Mykhailo Fedorov.

Bare i september skal droneteam som konkurrerte under systemet, ha drept eller såret 18 000 russiske soldater, og deltakelsen økte fra 95 til 400 droneenheter på bare en måned. Opptjente poeng kan brukes i nettbutikken "Brave1" til å kjøpe over 100 typer droner, autonome kjøretøy og annet krigsutstyr. De beste lagene bærer navn som Achilles og Phoenix, som er synlige på en offentlig ledertavle.

Gjør krig til en ledertavle

Systemet, som ble lansert for over ett år siden, gir insentiver til presisjon og effektivitet, med poeng for alt fra å ødelegge fiendens infanteri og droner til å ta til fange krigsfanger. Rekognoseringsenheter får poeng for "Uber targeting", der de markerer fiendtlige posisjoner som droneenheter deretter angriper. Artilleri- og logistikktropper belønnes på samme måte for å bruke autonome systemer.

Fedorov understreket at selv om systemet gjør operasjoner mer spillbaserte, er det ikke ment å trivialisere kamphandlinger. "Vi finner bare måter å være mer effektive på... Det er lite eller ingen emosjonell refleksjon her. Det føles som rent teknisk arbeid", sier han. Droneoperatørene er stasjonert nær frontlinjene, noen ganger så nær som 250 meter, og styrer angrepene fra skjulesteder eller datastasjoner.

Poengsystemet har også skapt en "kultur for gjensidig læring", der enhetene deler taktikk og innsikt for å maksimere effektiviteten. "Takket være poengene begynner vi faktisk å forstå mer om hva som skjer på slagmarken", legger Fedorov til.

Denne tilnærmingen gjenspeiler den økende automatiseringen av krigføring, selv om NATO-rådgivere advarer om at det å stole på droner alene kanskje ikke er en bærekraftig strategi med tanke på utviklingen av det russiske forsvaret. Hva synes du om dette videospilllignende dronesystemet?