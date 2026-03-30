Ukrainas Zelenskij utforsker sikkerhetspartnerskap med Jordan

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sa søndag at han hadde diskutert et potensielt sikkerhetspartnerskap med Jordans kong Abdullah II, med fokus på forsvar mot droneangrep midt i den økende spenningen som følge av den pågående Iran-konflikten. Zelensky fortalte reportere via Telegram at samtalene dekket "den generelle situasjonen i Midtøsten og Gulf-regionen" og muligheten for et tettere samarbeid om sikkerhetsspørsmål.

Kiev har tilbudt sin ekspertise innen luftvern og droneteknologi til Gulf-stater som ønsker beskyttelse mot iranske droneangrep. Zelenskij la vekt på Ukrainas erfaringer, og bemerket at fire år med krig mot Russland, inkludert iranskproduserte droneangrep, har vist at det er behov for et enhetlig system for å beskytte mennesker og kritisk infrastruktur.

Diskusjonene med Jordan følger opp Ukrainas nylige avtaler om forsvarssamarbeid med De forente arabiske emirater og Qatar. Zelenskij søker bredere støtte fra Gulfstatene, ettersom Ukraina står overfor usikkerhet rundt vestlig militær bistand og utfordringer med å finansiere innenlandsk våpenproduksjon.