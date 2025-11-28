Ukrainsk antikorrupsjonspoliti ransaker hjemmet til Zelenskijs toppmedarbeider

HQ

Ukrainas antikorrupsjonsbyråer ransaket fredag hjemmet til Andriy Yermak, Volodymyr Zelenskys innflytelsesrike stabssjef, noe som bidrar til å forsterke den politiske krisen i Kiev, der regjeringen står overfor press fra USA om å godta vilkårene for en mulig fredsavtale med Russland. Yermak bekreftet ransakingen og sa at han samarbeidet fullt ut.

Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået og det spesialiserte antikorrupsjonsadvokatembetet sa at operasjonen var autorisert og knyttet til en pågående etterforskning. Byråene innledet nylig en omfattende etterforskning av en mistenkt bestikkelsesordning til en verdi av 100 millioner dollar som involverer tidligere tjenestemenn i det statlige atomenergiselskapet.

Andriy Yermak, Volodymyr Zelenskijs innflytelsesrike stabssjef

Jermak, en mangeårig alliert av Zelenskij, har ikke blitt utpekt som mistenkt, men kravene om at han må avskjediges har økt i opposisjonen og i deler av regjeringspartiet. Leteaksjonen forventes å øke de politiske spenningene i Kyiv, som må forholde seg til et utkast til fredsvilkår som Washington har lagt frem, og som inkluderer innrømmelser Russland krever.

Opposisjonens lovgivere kritiserte Yermaks rolle i forhandlingene og oppfordret Zelenskij til å orientere parlamentet om regjeringens røde linjer. Analytikere sier at dette kan svekke Yermaks posisjon og øke presset på Zelenskij for å skifte ham ut. Dette er en nyhetssak under utvikling, så følg med for ytterligere oppdateringer. For mer, sjekk ut innlegget nedenfor.