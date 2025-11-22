Ukrainsk drone skyter ned russisk Mi-8-helikopter i luften, 200 kilometer inne i Russland

HQ

Ukrainas spesialstyrker sier at de brukte en langtrekkende "deep-strike"-drone til å skyte ned et russisk Mi-8-helikopter i Rostov-regionen i Russland, og markerer det de beskriver som en ny milepæl i bruken av styrte droner.

Enheten kunngjorde operasjonen på lørdag og kalte det første gang en drone av denne typen har styrtet et helikopter i luften. Angrepet skal ha funnet sted omtrent 200 kilometer fra frontlinjen og følger en rekke ukrainske forsøk på å utvide rekkevidden og presisjonen til droneflåten. Kiev har i økende grad satt sin lit til ubemannede systemer for å kompensere for mangelen på mannskap og utstyr nå som krigen går inn i sitt tredje år.

Ukrainas spesialstyrker på Telegram:

"Endrer spillereglene: Nå er det vi som er jegerne!"

"For første gang ble et russisk Mi-8-helikopter skutt ned i luften av en drone fra spesialstyrkenes 'deep strike'!"

"Hvert oppdrag krever kreativitet, fra utstyrets tekniske egenskaper til planlegging og opplæring av pilotene."

"Dette oppdraget etterlot fienden med mange spørsmål, og svarene på dem kjenner bare besetningsmedlemmene på Mi-8, men de vil ikke fortelle dem."