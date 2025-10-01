Ukrainsk dykker pågrepet i Polen i forbindelse med Nord Stream-eksplosjoner

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at polske myndigheter har pågrepet en ukrainsk dykker som av tysk påtalemyndighet er anklaget for å ha deltatt i sabotasjen av Nord Stream-rørledningene, en hendelse i 2022 som kuttet mye av Russlands gassstrøm til Europa. Den mistenkte, som ble arrestert i nærheten av Warszawa, skal ha vært med i et team som leide en yacht i Rostock før de plantet sprengstoff nær Bornholm. Advokaten hans insisterer på at han er uskyldig og vil motsette seg utlevering med den begrunnelse at saken er politisk ladet på grunn av krigen i Ukraina. Hvis han blir utlevert, vil han bli stilt for en tysk dommer med anklager om konspirasjon og sabotasje i forbindelse med eksplosjonene, som offisielt ikke har blitt tilskrevet noen. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!