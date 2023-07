Ukrainsk filmprodusent skadet av granatsplinter

HQ

Den 47 år gamle regissøren Oleg Sentsov har tidligere laget anerkjente filmer som Gamer, Nomery og Rhino, hvorav den siste kom for to år siden. Men den Krim-fødte filmskaperen har ikke hatt noen enkel reise. Han tilbrakte over fem år i russisk fengsel etter å ha protestert mot den russiske okkupasjonen av den ukrainske halvøya Krim, og er nå stasjonert i Zaporizhzhia-regionen som en del av en spesialstyrke som kjemper mot den russiske invasjonen av Ukraina.

Der har han pådratt seg granatsplinter i ansiktet, noe som heldigvis ser ut til å ha gått relativt bra, både for ham og de andre i gruppen. På Facebook-siden sin skriver han jevnlig om livet i krig med Russland og forklarer:

"Tre skadde, for det meste brudd. Allerede trukket ut av ansiktet, de små tingene i hånden og foten kommer til å følge meg for alltid. De andre gutta har det også bra - legene i Zaporizhzhia kan sine saker, takk!"

For noen uker siden delte han også en beskrivelse av hva som motiverer ham, og forklarte at kona og barna er i landet etter at han først dro:

"Jeg er veldig stolt av kvinnen jeg elsker. Selv om vi nå stadig er fra hverandre, blir båndet mellom oss bare sterkere. Jeg er glad for at Veronica og Demian vendte tilbake til Ukraina til tross for en viss risiko. Å ha et hjem der familien venter på deg, gir en helt annen motivasjon her ute ved fronten. Du vet nøyaktig hvem du risikerer livet for, du vet nøyaktig hvem du må overleve for."

