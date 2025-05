Ukrainsk klatrer løslatt etter Everest-rekord og arrestasjon

HQ

Siste nytt om Nepal . Vi vet nå at den ukrainske fjellklatreren Andrew Ushakov er løslatt mot kausjon etter at han ble arrestert på flyplassen i Katmandu for å ha fraktet svart valuta, sier en nepalsk tjenestemann til Reuters tirsdag.

Klatreren hadde nylig fullført en rekordstor reise fra havnivå til toppen av Everest på bare fire dager, noe som vakte internasjonal oppsikt. Lokale myndigheter bekreftet at han fortsatt står overfor en rettssak, selv om teamet hans beskrev hendelsen som en misforståelse.