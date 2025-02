HQ

Under intense kamper i Kursk-regionen i Russland beskrev en ukrainsk kommandant til Business Insider hvordan nordkoreanske tropper stormet frem på en måte som virket som tatt rett ut av en film fra andre verdenskrig.

Konoval Ihor Ihorovych, sjefen for 33. angrepsregiments 4. kompani, beskrev hvordan nordkoreanerne gjentatte ganger stormet mot ukrainske stillinger uten taktisk samhold eller effektivt lederskap. Hans team var vitne til at troppene løp ukontrollert mellom bygninger under kraftig artilleribeskytning, en handling som tydet på manglende trening og forståelse av moderne krigføring.

Ihorovych bemerket at denne oppførselen, sammen med de høye tapstallene blant nordkoreanerne, tegnet et bilde av soldater som ble brukt som overflødige styrker, eller "kanonføde". Til tross for deres disiplinerte fremtoning ble det tydelig at disse troppene ikke var rustet for den komplekse konflikten i Ukraina.

Omtrent 4000 soldater har blitt drept eller såret siden de ble utplassert. Dette har gitt grunn til bekymring for om Nord-Koreas engasjement i den pågående krigen er bærekraftig. Det gjenstår å se hvordan de nordkoreanske troppenes engasjement vil utvikle seg etter hvert som konflikten skrider frem.