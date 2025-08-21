Ukrainsk mann arrestert i Italia for angrep på Nord Stream-rørledningen

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Tysk påtalemyndighet bekreftet torsdag at en ukrainsk statsborger er pågrepet i Italia, mistenkt for å ha vært med på å koordinere sabotasjen av Nord Stream-rørledningene i 2022.

"Bombingen av rørledningene må etterforskes, også gjennom straffeforfølgelse. Derfor er det bra at vi gjør fremskritt på dette området", sier Tysklands justisminister Stefanie Hubig i en uttalelse.

Mannen, som ble arrestert i nærheten av Rimini, antas å ha deltatt i en gruppe som plantet sprengstoff på rørledningene i Østersjøen etter å ha seilt fra Tyskland med forfalskede dokumenter, en episode som skjerpet spenningen mellom Russland og Vesten.

Eksplosjonene, som lammet energistrømmene fra Russland til Europa, har lenge blitt betraktet som overlagt sabotasje, men ingen av partene har tatt på seg ansvaret. Kiev har konsekvent nektet for å være involvert, mens Moskva har anklaget vestlige aktører uten å legge frem bevis.