Ukrainsk mann tiltalt for brannstiftelse knyttet til Keir Starmers bolig En mistenkt stilles for retten for flere branner knyttet til Keir Starmers bolig i London.

HQ Siste nytt om Storbritannia . Vi vet nå at en 21 år gammel ukrainsk mann møtte i en domstol i London fredag, tiltalt for brannstiftelse etter en rekke branner rettet mot eiendommer knyttet til statsminister Keir Starmer.

Hendelsene omfattet skader på Starmers tidligere hjem og et kjøretøy i valgkretsen hans. Myndighetene behandlet saken som en antiterrorsak, og den mistenkte ble varetektsfengslet i påvente av en høring i juni. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg. Kiev, Ukraina, 16. januar 2025. Storbritannias statsminister Keir Starmer under et besøk til Ukraina // Shutterstock