Ukrainsk olympisk løp vil risikere diskvalifisering ved å bruke hjelmen sin: "En medalje er verdiløs i forhold til menneskeliv"

HQ

Vladyslav Heraskevych, den ukrainske skeletonløperen som har laget en hjelm med bilder av ukrainske idrettsutøvere som ble drept i krigen med Russland, vil trosse IOC og til og med risikere å bli diskvalifisert etter at han fikk beskjed om ikke å bruke hjelmen, fordi den bryter med IOCs regler som forbyr alle politiske, religiøse eller rasistiske demonstrasjoner.

IOC sa at de forsøkte å møte ønsket hans med medfølelse, og tilbød ham å bære et svart armbind i stedet. Men onsdag bestemte Heraskevych seg likevel for å bruke det under trening. Hans første offisielle løp blir på torsdag.

"På dette tidspunktet vil jeg si at en medalje er verdiløs i forhold til folks liv, og jeg tror også i forhold til minnet om disse utøverne", sa Heraskevych, vel vitende om at han risikerer å bli diskvalifisert, selv om han forsvarer seg med at hjelmen hans ikke bryter IOCs regler (via Reuters).

Heraskevych sa også at det uansett ikke ville være tid til å lage en ny hjelm. "Med skjelett som avgjøres med hundredeler av et sekund, er marginene ekstremt små. Jeg har bare denne hjelmmodellen som er laget spesielt for meg, og en annen hjelm ville ikke passe på samme måte", sa han.

I mellomtiden oppfordret IOC onsdag nok en gang den 27 år gamle ukraineren til å ombestemme seg. "Vi vil kontakte utøveren i dag, og vi vil gjenta de mange, mange mulighetene han har til å uttrykke sin sorg. Vi vil at han skal uttrykke sin sorg", sa IOCs talsmann Mark Adams, men la til at "for oss og utøverne er banen hellig. Disse menneskene har viet hele livet sitt til dette øyeblikket".

Torsdag får vi se om IOC følger sine regler, noe som i så fall vil bety diskvalifisering av Heraskevych, noe som kan eskalere til en diplomatisk konflikt, slik Ukrainas president Volodymyr Zelensky erkjente og takket Heraskevych for å ha minnet verden om krigen.