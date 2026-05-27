Ukrainsk øverstkommanderende tror de neste seks månedene kan bli et viktig vendepunkt i krigen med Russland

De neste seks månedene antas å være "kritiske" for krigen mellom Russland og Ukraina, ifølge en ukrainsk toppkommandant. Hvis Ukraina kan styrke sin posisjon og ta initiativet på slagmarken fra Russland, kan vi se et vendepunkt i arbeidet med å presse russiske tropper tilbake og ut av deler av ukrainsk territorium som landet gjør krav på.

Til Reuters sier sjefen for Ukrainas tredje armékorps, brigadegeneral Andriy Biletsky, at han tror Russland er i ferd med å bli utmattet, og at de neste seks til ni månedene vil være avgjørende for den ukrainske krigsinnsatsen.

"Jeg tror de neste seks til ni månedene er et vendepunkt", sa Biletsky. "Nærmere bestemt tror jeg de neste seks månedene er de mest kritiske... Vi må definere de områdene der vi kan forbedre våre posisjoner, ta noen strategiske poeng, og deretter snakke med russerne fra en posisjon av styrke - ikke svakhet - om en virkelig stabil våpenhvile. Fra et militært synspunkt er dette realistisk."

Russlands forsvarsdepartement svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om en kommentar, men president Vladimir Putin har sagt at han tror krigen nærmer seg slutten. Eksterne observatører mener at utmattelse snart kan være et problem i de russiske militære styrkene, mens Ukraina ikke står overfor de samme problemene.