Ukrainsk skiskytter vinner sølvmedalje etter å ha trent med ChatGPT i seks måneder

Ukraina ligger på andreplass på medaljetabellen i vinter-Paralympics 2026 i Milano-Cortina, etter å ha vunnet ti medaljer, deriblant tre gull. En av sølvmedaljene ble vunnet av Maksym Murashkovskyi, en synshemmet skiskytter som avslørte at han hadde jobbet med ChatGPT de siste seks månedene for å trene.

"Det var ikke bare taktikk. Det var halvparten av treningsplanen min, motivasjon osv. Så det var en stor del av all treningen min. Jeg brukte det som psykolog, trener og noen ganger som lege", sa den 25 år gamle skiskytteren, som sa at han har forberedt seg til det løpet i mange år. Han beskrev treningen med AI som "revolusjonerende" teknologi som erstattet den "klassiske" treningen med mennesker (via The Guardian).

Murashkovskyi, som ikke bommet på et eneste skudd i øvelsen som kombinerer langrenn og skyting, sa at han føler at AI kan erstatte noe av det arbeidet som gjøres av mennesker i treningen, og at han har full tro på teknologien. Han erkjenner at AI også har blitt brukt til militære formål, men "det er som med kjemi eller biologi, noen kan bruke det til noe bra, noen kan bruke det til noe dårlig. Jeg bruker det til læring, til språk, til noen av prosjektene mine, i kjemi, biologi og sport."