Ukrainsk soldat lurer russiske styrker og eliminerer to ved å forkle seg som en av dem

Advarsel om innhold:

Denne historien inneholder grafisk innhold. Dette er ikke ment å være sensasjonelt, men å vise krigens realiteter som mange medier har en tendens til å overse. Hvis du helst ikke vil se dette, kan du gjerne hoppe over.

Nå... I dette tilfellet reiser vi til Ukraina, der en ukrainsk soldat fra Ukrainas Skelia-regiment, 425. Separate Assault Regiment, lurte fiendtlige tropper ved å utgi seg for å være en av dem før han åpnet ild.

Opptakene som regimentet har offentliggjort, viser ham gå langs en landevei i et rolig og veloverveid tempo. To russiske soldater dukker opp bak ham, først på avstand, men etter hvert i samme tempo som ham.

Den ukrainske soldaten signaliserer subtilt fortrolighet gjennom kroppsholdning og gester, og overbeviser troppene om at han er en alliert. Når russerne er nær nok og helt intetanende, snur han seg raskt og åpner ild, noe som overrasker begge målene.

I dette tilfellet kan et bilde si mer enn tusen ord, så hvis du vil se flere detaljer fra disse opptakene, som ble offentliggjort for bare noen timer siden, kan du sjekke dem ut i videoen nedenfor eller via opptakene som regimentet har delt på en Telegram-kanal(her).