En ukrainsk soldat mister beinet og kryper i fem dager under en dronefylt himmel for å være til stede på sønnens bursdag

Den 40 år gamle soldaten, som er kjent under kallesignalet Surovyi, som betyr "streng", var døden nær etter at en angrepsdrone rev seg gjennom frontlinjene i Øst-Ukraina og knuste beinet hans. Deretter fulgte fem opprivende dager der han krøp gjennom kratt, gjemte seg i grøfter og begravde seg i jord og furunåler for å unngå å bli oppdaget av russiske overvåkingsdroner som surret over ham som rovdyr på jakt etter byttedyr.

"Beinet mitt ble følelsesløst... Jeg visste at jeg måtte bevege meg, ellers ville vi bli drept", fortalte Surovyi fra et feltsykehus der han til slutt ble reddet av medlemmer av brigaden sin, og understreket dermed hvor skremmende moderne krigføring er, der slagmarken domineres av droner som kan oppdage og slå til på ti kilometers avstand, noe som gjør hver eneste bevegelse til et spill om liv eller død.

Selv da russiske FPV-droner suste faretruende nær og forsøkte å ramme ham og en medsoldat, nektet Surovyi å gi opp. Tittel for tittel krøp han over slagmarken, fem dager med kvaler under konstant trussel, før han endelig kom seg i sikkerhet.

"Jeg kunne ikke gå lenger. Jeg gikk på alle fire, opp og ned, helt på knærne", sier han og forteller om de ekstreme anstrengelsene han måtte gjøre for å overleve. For Surovyi var prøvelsen også personlig: Sønnen hans hadde bursdag midt under flukten. "Sønnen min hadde bursdag den 3., men det var jeg som fikk en liten gave", sa han, og den dystre humoren hans skar gjennom den grusomme historien hans.

I en krig der droner har skapt vidstrakte "drapssoner" langs fronten, har det blitt en nesten umulig oppgave å evakuere de sårede, noe som gjør Surovyis overlevelse desto mer ekstraordinær. Nå forteller han sin historie, som du kan lese mer om via følgende lenke. Go!

Dette er selvfølgelig ikke den første historien av denne typen. For bare noen dager siden trosset en annen ukrainsk soldat alle odds og overlevde fem dager krypende med strupen skåret over av russiske tropper. Deretter dokumenterte han sin prøvelse, noe som fremhever både hans motstandskraft og de menneskelige kostnadene ved den pågående krigen.